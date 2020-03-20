Хэмилтон: когда думаю о наследии, вспоминаю Тайгера Вудса и сестёр Уильямс

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что в ходе его карьеры его во многом мотивируют успехи знаменитого гольфиста Тайгера Вудса и многократных победительниц престижных теннисных турниров сестёр Уильямс.

«Когда я думаю о наследии, а меня о нём спрашивают годами, то у меня нет ощущения, что я готов отвечать на такой вопрос. По сути, что такое наследие? Как его строить? Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю историю. Понимаю, кем по происхождению были мои предки и с чем им приходилось сталкиваться.

Когда я рассуждаю о наследии, то смотрю на сестёр Уильямс, на Тайгера Вудса. Обращаю внимание на то, как они ломали стереотипы. Дело не только в том, что они представляю чёрную расу, это целый комплекс факторов", — приводит слова британца Square Mile.

