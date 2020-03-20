Перес — о коронавирусе: это случилось именно в тот год, когда у меня есть хороший болид
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился мыслями о переносе старта сезона Формулы-1. Мексиканец дал понять, что раздосадован происходящим больше других, потому что впервые за долгие годы у него появился конкурентоспособный болид.
«Это случилось именно в тот год, когда у меня есть хороший болид. Ситуация гораздо серьёзнее, чем мы думали. Возьмите к примеру Италию. Там не хватает мест в больницах для всех заражённых», — приводит слова Переса GrandPX.news.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 отложен как минимум до июня. Вслед за этапами в Австралии, Бахрейне, Китае и Вьетнаме, 19 марта стало известно о переносе Гран-при Нидерландов, Испании и Монако. Позже в Монако заявили, что окончательно отказались от проведения этапа в 2020 году.
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