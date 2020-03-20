Будущее Хэмилтона в «Мерседесе» под сомнением

Будущее шестикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» попало под сомнение, когда его босс Тото Вольф 19 марта отсутствовал на селекторном совещании, призванном спасти Формулу-1 от финансового краха. Отмечается, что на совещании отсутствовал также и Лоуренс Стролл, владелец «Ресинг Пойнт». Их заместителями выступили Джеймс Эллисон, технический директор «Мерседеса», и Отмар Зафнауэр, руководитель команды «Рейсинг Пойнт».
«Известно, что Тото Вольф и Лоуренс Стролл являются друзьями. Предполагается, что они вместе вернулись из Австралии, где из-за пандемии коронавируса Гран-при в минувшее воскресенье был отменён. Вольф, вероятно, займёт пост исполнительного директора в „Астон Мартин“, британского производителя спортивных автомобилей, в котором Стролл выкупил крупный пакет акций.
«Рейсинг Пойнт» в 2021 году будет переименован в „Астон Мартин“, канадский миллиардер выкупил 25% акций компании. Ранее Хэмилтон отмечал, что вопрос о том, останется ли Тото Вольф в команде, будет определяющим в принятии им решения о продлении контракта с „Мерседесом“, — сообщает Daily Mail.
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