Российская мотогонщица не может забрать технику из Испании из-за карантина

Российская мотогонщица Екатерина Жаданова рассказала, что её техника застряла в Европе из-за пандемии коронавируса и карантина.



«Когда я выезжала из России, ещё было нормально. Но к моменту, как приехала в Испанию, Италию уже закрыли. FIM умыла руки и просто отменила этот этап. Но организаторы провели эту гонку как обычную, 150 участников в итоге поехали. Я выиграла без всякого напряга в женском зачёте, но 29-я позиция в классе 450 — тоже вполне нормальный для меня результат.



Я должна была ехать в апреле на Morocco Desert Challenge, получила письмо от организаторов, что пока всё в силе. Именно ожидание африканской гонки заставляло меня быть предельно внимательной и аккуратной, чтобы не травмироваться и не сломать «Гончего». У меня был план: я оставляю мотоцикл и ящики в Испании, весь мой груз должна была забрать французская команда и увезти к месту старта в Агадир, фургон остаётся в Испании, а после гонки всё обратно приезжает в Валенсию. Вроде бы план огонь… Был…



В общем, утешая себя тем, что ничего ещё не отменили и всё не так плохо, я подготовила мотоцикл, два колеса, собрала ящики с инструментами и улетела в Москву. Надежда умирала последней. Авиабилеты в Марокко я не покупала, тянула время, потому что до Hispania Rally было непонятно, как я поеду в Агадир, допускалось даже то, что в Африку придётся ехать на своём фургоне.



А два дня назад вышло официальное заявление от организаторов Morocco Desert Challenge о переносе гонки на сентябрь. Марокко полностью закрыло свои границы. Но ситуация усугубляется еще и тем, что границы позакрывали и в Европе, соответственно достать фургон я пока не могу. А по моей туристической визе мне надо забрать своё добро в Россию. Остаётся ждать стабилизации и надеяться на лучшее. Но не очень понятно, что мне грозит, если фургон останется в Европе дольше трех месяцев. Тут я не очень владею информацией, скорее всего таможенное законодательство построено так, чтобы было невыгодно держать технику за рубежом. Моя туристическая виза заканчивается в конце июня, будут ли выдавать новые к тому времени, тоже вопрос.



Вообще, конечно, до сих пор в голове не укладывается, что за один месяц все так перевернулось и переломалось… Я до сих пор не могу переварить все, что случилось», — цитирует Жаданову телеграм-канал Cross-Country Rally.