Вернь похвалил российского фотографа за креативные съёмки виртуальных гонок Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, пилот Формулы-Е Жан-Эрик Вернь похвалил российского фотографа Евгения Сафронова за креатив во время киберспортивных соревнований «Не Гран-при».
«Поздравляю Евгения Сафронова с тем, что он стал самым креативным на данный момент фотографом во время событий „Не Гран-при“ от Veloce Esports», — написал в «Твиттере» Жан-Эрик Вернь.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Верня.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. Сегодня, 23 марта, стало известно о переносе этапа в Азербайджане.
В итоге было запущено сразу несколько киберспортивных серий с участием пилотов различных серий.
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