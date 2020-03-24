Риккардо: коронавирус не повлияет на рынок пилотов

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо не считает, что отсрочка перехода на новый регламент повлияет на переходы в Формуле-1.
«Сейчас всё спутано, так что сложно делать какие-либо прогнозы, но, думаю, что люди будут принимать решения независимо от происходящего. Трудно поверить, что кто-то подпишет однолетний контракт только для того, чтобы стать свободным агентом в 2022 году. Слишком велик риск.
Если вы не находитесь в какой-то уникальной ситуации, то однолетний контракт не является идеальным вариантом, так что, я думаю, что новые контракты будут распространяться не только на период со старым регламентом, но и на 2022 год, когда произойдёт переход на новые правила. Всё это делает ситуацию более интересной, потому что у большинства не будет контрактов после этого года, не считая Макса и Шарля", — приводит слова Риккардро GrandPX.
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