Ферстаппен выиграл первую гонку Real Racers Never Quit, а во второй столкнулся с Норрисом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался участвовать в виртуальных гонках с использованием симулятора F1 2019, однако заявился на турнир Real Racers Never Quit и накануне выиграл первую гонку в составе команды Redline.
Серия Real Racers Never Quit отличается тем, что в ней участвуют исключительно профессиональные пилоты. Помимо действующих гонщиков Формулы-1 и Ферстаппена и Ландо Норриса в неё включены Рене Раст, Хосе-Мария Лопес, Хуан Пабло Монтойя, Фелипе Наср, Тьягу Монтейру, Нельсон Пике-младший, Гидо ван дер Гарде и другие.
Первая гонка, в которой пилоты управляли виртуальным болидом Dallara F3 на трассе «Спа-Франкоршам», завершилась победой Ферстаппена. Вторым стал Лоренцо Коломбо, третьим – Даниэль Хункаделья.
Видео доступно на странице Team Redline в «Твиттере».
Вторая гонка, которая, как и первая, длилась 10 кругов, была не столь удачна для Ферстаппена. Во время борьбы с Кельвином ван дер Линде он влетел в машину Норриса. Оба пилота вернулись на трассу и оставались в топ-5.
Видео доступно на странице Team Redline в «Твиттере».
Однако на последнем круге Ферстаппен угодил ещё в одну аварию: в шикане он столкнулся с соотечественником Ники Катсбургом. Это позволило Норрису обойти их и стать четвёртым. Гонку выиграл Кельвин ван дер Линде. Вторым стал Антониу Феликс да Кошта, третьим – Бруно Спенглер.
Для Монтойи этап сложился неудачно, после столкновения с машиной чемпиона DTM 2013 года Майка Роккенфеллера в первой гонке его болид перевернулся.
Следующие гонки Real Racers Never Quit пройдут завтра, 25 марта.
- 24 марта 2020
-
11:00
-
10:42
-
10:01
-
09:39
-
00:57
- 23 марта 2020
-
23:51
-
22:16
-
21:49
-
20:59
-
19:51
-
19:39
-
18:51
-
17:34
-
16:51
-
16:02
-
15:59
-
15:15
-
14:42
-
14:23
-
13:49
-
13:00
-
12:10
-
11:40
-
10:50
-
10:18
-
09:13
-
09:08
-
00:42
-
00:27
- 22 марта 2020
-
22:35
-
22:00
-
20:50
-
19:44
-
19:00
-
17:58