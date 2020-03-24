Ферстаппен выиграл первую гонку Real Racers Never Quit, а во второй столкнулся с Норрисом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался участвовать в виртуальных гонках с использованием симулятора F1 2019, однако заявился на турнир Real Racers Never Quit и накануне выиграл первую гонку в составе команды Redline.



Серия Real Racers Never Quit отличается тем, что в ней участвуют исключительно профессиональные пилоты. Помимо действующих гонщиков Формулы-1 и Ферстаппена и Ландо Норриса в неё включены Рене Раст, Хосе-Мария Лопес, Хуан Пабло Монтойя, Фелипе Наср, Тьягу Монтейру, Нельсон Пике-младший, Гидо ван дер Гарде и другие.



Первая гонка, в которой пилоты управляли виртуальным болидом Dallara F3 на трассе «Спа-Франкоршам», завершилась победой Ферстаппена. Вторым стал Лоренцо Коломбо, третьим – Даниэль Хункаделья.

Видео доступно на странице Team Redline в «Твиттере».

Вторая гонка, которая, как и первая, длилась 10 кругов, была не столь удачна для Ферстаппена. Во время борьбы с Кельвином ван дер Линде он влетел в машину Норриса. Оба пилота вернулись на трассу и оставались в топ-5.

Видео доступно на странице Team Redline в «Твиттере».

Однако на последнем круге Ферстаппен угодил ещё в одну аварию: в шикане он столкнулся с соотечественником Ники Катсбургом. Это позволило Норрису обойти их и стать четвёртым. Гонку выиграл Кельвин ван дер Линде. Вторым стал Антониу Феликс да Кошта, третьим – Бруно Спенглер.

Для Монтойи этап сложился неудачно, после столкновения с машиной чемпиона DTM 2013 года Майка Роккенфеллера в первой гонке его болид перевернулся.



Следующие гонки Real Racers Never Quit пройдут завтра, 25 марта.