Хилл дал совет пилотам Формулы-1, как опередить Хэмилтона

Бывший чемпион мира Деймон Хилл выразил мнение, что единственный способ остановить доминирование пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона — выбить его из колеи, как это в 2016 году сделал Нико Росберг.

«Трудно выделить какие-либо слабые стороны у Льюиса. Как пилот он теперь обладает почти непобедимым сочетанием экстраординарного таланта, опыта и уверенности. И это не просто смесь отдельных факторов, а настоящая химия. Он действительно великолепен.

Единственный способ победить его — повторить то, что сделал Нико. Заставить его чувствовать себя некомфортно. Льюис не самый хитрый пилот. В его арсенале нет большого багажа уловок. Если Хэмилтон столкнётся с кем-то, кто готов вывести его из равновесия, он может быть немного уязвим», — приводит слова Хилла Planet F1.

Как отмечает официальный журнал Формулы-1, наиболее вероятным соперником Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул эксперты называют пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.