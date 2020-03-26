Хилл дал совет пилотам Формулы-1, как опередить Хэмилтона

Бывший чемпион мира Деймон Хилл выразил мнение, что единственный способ остановить доминирование пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона — выбить его из колеи, как это в 2016 году сделал Нико Росберг.
«Трудно выделить какие-либо слабые стороны у Льюиса. Как пилот он теперь обладает почти непобедимым сочетанием экстраординарного таланта, опыта и уверенности. И это не просто смесь отдельных факторов, а настоящая химия. Он действительно великолепен.
Единственный способ победить его — повторить то, что сделал Нико. Заставить его чувствовать себя некомфортно. Льюис не самый хитрый пилот. В его арсенале нет большого багажа уловок. Если Хэмилтон столкнётся с кем-то, кто готов вывести его из равновесия, он может быть немного уязвим», — приводит слова Хилла Planet F1.
Как отмечает официальный журнал Формулы-1, наиболее вероятным соперником Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул эксперты называют пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
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