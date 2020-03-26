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Даннер ожидает, что проблемы «Феррари» могут затянуться

Даннер ожидает, что проблемы «Феррари» могут затянуться
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик, а ныне немецкий телевизионный эксперт Кристиан Даннер прокомментировал ситуацию с болидом «Феррари» на сезон-2021. Ранее стало известно, что «Скудерия» стала единственной командой, которая отказывалась от омологации нынешнего шасси на следующий год, но впоследствии согласилась на эту поправку.

«Болид, который не выглядел очень быстро на зимних тестах, также будет довольно слабым в 2021 году. Конечно, если правила останутся прежними. Это дает мало надежды на то, что ситуация для «Феррари» может измениться в следующем сезоне», — приводит слова Даннера Bild.

Эксперт также отметил, что ситуация с новым регламентом тоже остаётся до конца не ясной. По его словам, его введение вполне могут отсрочить ещё на один год. И тогда «Скудерии» вновь придётся ждать возможности, чтобы ликвидировать отставание от «Мерседеса».

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