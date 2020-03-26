Банк проинформировал Формулу-1 о возможном нарушении условий займа на $ 2,9 млрд

Банк JP Morgan проинформировал руководство Формулы-1, что серия может нарушить условия займа в размере $ 2,9 млрд из-за сокращения календаря, сообщает The Telegraph. По информации источника, операционная прибыль Формулы-1 должна быть более $ 303 млн. В прошлом году Формуле-1 удалось заработать $ 482 млн, однако из-за сокращения календаря из-за пандемии коронавируса эта сумма может значительно снизиться.



В случае нарушения условий займа, Liberty Vtdia придётся спасать ситуацию за счёт своих активов.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.