Бриаторе не смог выбрать лучшего в паре Шумахер — Алонсо, сравнив их с Месси и Роналду

Экс-руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе, успевший поработать с семикратным чемпионом мира Формулы-1 Михаэлем Шумахером и двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо не смог выбрать лучшего в этой паре.
«Шумахер или Алонсо? Это то же самое, что спросить о том, кто лучше в паре Месси — Роналду. Я не знаю. Фернандо не так эмоционален, как Михаэль. Но Шумахер всегда был жёстким и воодушевлял команду на максимальный результат. С другой стороны, Алонсо словно ротвейлер, он никогда не сдаётся.
Я помню гонку в Имоле в 2005 году. Фернандо тогда победил, а Михаэль стал вторым. В той гонке они показывали одинаковую скорость. Михаэль застрял за ним в последние 15-20 кругов и не совершал ошибок. Но и Алонсо не допускал их. Это была шикарная гонка. На мой взгляд эти двое очень похожи", — приводит слова Бриаторе Marca.
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