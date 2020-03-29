Алонсо — о пандемии коронавируса: Испания могла сделать больше, у нас было преимущество

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился мыслями о пандемии коронавируса. По его словам, правительство Испании могло принять гораздо более эффективные меры по предотвращению распространения опасного заболевания.

«В первую очередь мне бы хотелось выразить соболезнование всем, кто потерял членов семьи. Последние 24 часа были страшными. Я испытывал чувство беспомощности, нарастающей злости и грусти. У нас было огромное преимущество, ведь мы знали, что происходило в Китае и в Азии в целом. У меня есть друзья в Италии, которые рассказывали, как они живут теперь, и предлагали принять меры в Испании.

У нас были недели, чтобы сделать больше, но время ушло, и теперь нам просто нужно быть едиными", — приводит слова Алонсо Marca.

Испания — одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 70 тыс. случаев заражения, почти 6 тыс. из них стали смертельными.