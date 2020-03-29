Команды Ф-1 проведут встречу в середине апреля для обсуждения ситуации с коронавирусом

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что команды договорились провести новую встречу в середине апреля, чтобы обсудить ситуацию с пандемией коронавируса.



«Во время нашей последней видеоконференции между руководителями команд, ФИА и Liberty Media мы договорились провести новую встречу в середине апреля, чтобы обсудить текущую на тот момент ситуацию», — приводит слова Франца Тоста GPBlog.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.