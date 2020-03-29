Команды Ф-1 проведут встречу в середине апреля для обсуждения ситуации с коронавирусом

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что команды договорились провести новую встречу в середине апреля, чтобы обсудить ситуацию с пандемией коронавируса.
«Во время нашей последней видеоконференции между руководителями команд, ФИА и Liberty Media мы договорились провести новую встречу в середине апреля, чтобы обсудить текущую на тот момент ситуацию», — приводит слова Франца Тоста GPBlog.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.
- 29 марта 2020
-
18:49
-
17:59
-
16:58
-
15:50
-
14:48
-
13:35
-
11:59
-
10:59
-
09:59
-
01:02
- 28 марта 2020
-
23:47
-
23:29
-
21:57
-
20:38
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
16:52
-
15:51
-
14:50
-
13:12
-
11:43
-
10:31
-
09:09
-
00:50
- 27 марта 2020
-
23:52
-
22:54
-
21:38
-
20:58
-
19:42
-
19:23
-
18:12
-
16:24
-
15:53
-
14:30