Экклстоун: я бы не стал менять правила ещё три года

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, какие антикризисные меры он бы принял в связи с отменой части этапов из-за коронавируса.



«Давайте посмотрим с хорошей стороны — для того чтобы привести всё в порядок, потребуется полгода. Но Формуле-1 всё равно будет непросто проводить этапы. Нужно заставить промоутеров рисковать при организации мероприятий, поскольку они не знают, смогут ли привлечь людей на трибуны. Нельзя устраивать гонки при температуре минус 10 градусов. И люди обычно заранее планируют то, что они собираются делать. Не бывает такого, чтобы человек проснулся и внезапно решил поехать в Сильверстоун. И даже если всё нормально, вам нужны участники. Будут ли команды живы и готовы работать? Небольшим командам, вроде „Уильямса“, придётся непросто, у них есть персонал, которому нужно платить, у них счета, и им будет нелегко, если они не получат свой доход от гонок.



В старые времена, когда у людей не было столь большого персонала, я всегда помогал им при проблемах. Давал им время, чтобы вернуть деньги и иногда мы об этом просто забывали. Сейчас же масштаб совершенно другой. Это иной мир. Тогда это было на личной основе. Они просто звонили мне и просили о помощи. Никто бы не сказал мне, что я помог Фрэнку Уильямсу и не помог кому-то другому. Я бы купил всех промоутеров, которые делают свою работу с риском. Я бы сам отвечал за проведение гонок. Это было бы в первую очередь. После этого я бы постарался сохранить команды. Я бы с ними поговорил и объяснил, где именно они тратят много денег, например на моторхоумы. После этого я бы не стал менять правила ещё три года. И стоит создать командный чемпионат, который бы проводился для команд вне большой четвёрки», — приводит слова Берни Экклстоуна Daily Mail.