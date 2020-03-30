Петров рассказал о самой серьёзной травме, которую он получил в Ф-1

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал, какая травма в его автоспортивной карьере была самой серьёзной.
«Да, в моей карьере было много разбитых машин, но я обошёлся без серьёзных травм и увечий. Были сильные перегрузки в поворотах. В том же Сильверстоуне. Первый поворот был очень быстрый, и там была кочка. И когда машина попала в эту точку, была сильная компрессия, хрустнула шея и защемило нерв. Пришлось делать уколы, чтобы выехать на трассу», — приводят слова Петрова «Известия».
Также Виталий признался, что ожидает отмены всех автоспортивных соревнований в этом году из-за пандемии коронавируса будут.
«Не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год. К сожалению, количество заражающихся коронавирусом с каждым днём только растёт. Думаю, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя и старт сезона в июне маловероятен», — добавил Петров.
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