Петров рассказал о самой серьёзной травме, которую он получил в Ф-1

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал, какая травма в его автоспортивной карьере была самой серьёзной.



«Да, в моей карьере было много разбитых машин, но я обошёлся без серьёзных травм и увечий. Были сильные перегрузки в поворотах. В том же Сильверстоуне. Первый поворот был очень быстрый, и там была кочка. И когда машина попала в эту точку, была сильная компрессия, хрустнула шея и защемило нерв. Пришлось делать уколы, чтобы выехать на трассу», — приводят слова Петрова «Известия».



Также Виталий признался, что ожидает отмены всех автоспортивных соревнований в этом году из-за пандемии коронавируса будут.



«Не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год. К сожалению, количество заражающихся коронавирусом с каждым днём только растёт. Думаю, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя и старт сезона в июне маловероятен», — добавил Петров.

7 обгонов разом! Петров объясняет, как выдал один из лучших стартов в истории Формулы-1 С 18-го места на 11-е к первому повороту. Недаром этот старт до сих пор вспоминают даже в соцсетях Формулы-1.