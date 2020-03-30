В «Ред Булл» хотели заразить Квята и остальных своих гонщиков коронавирусом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что предлагал устроить перед началом сезона совместный лагерь для всех пилотов программы, включая Макса Ферстаппена, Александера Албона, Пьера Гасли, Даниила Квята. При этом он отметил, что, если бы гонщики там заразились коронавирусом, то это пошло им на пользу.



«У нас четыре гонщика Формулы-1 и ещё 8 или 9 юниоров. Идея заключалась в том, чтобы сделать тренировочный лагерь, в котором они смогли бы умственно и физически провести этот период. Да, они могли бы заразиться. Но наши пилоты — сильные молодые люди, с прекрасным здоровьем. Таким образом они могли бы подготовиться к моменту разгара эпидемии и началу этого трудного сезона. Но идею, скажем так, не очень хорошо восприняли другие члены команды», – приводит слова Марко GPToday.