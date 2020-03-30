Штайнер сообщил, что некоторые Гран-при в 2020 году пройдут в двухдневном формате
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что рабочая группа Формулы-1 работает над сокращением программ гоночных уик-эндов нескольких Гран-при в 2020 году.
«Не стоит даже обсуждать возможность отмены сезона. Это неправильно. Стоит один раз сказать об отмене, и эта тема уже никуда не уйдёт, нужно надеяться на улучшение ситуации, на готовность продолжать борьбу, когда все вернутся к нормальной жизни.
Сейчас идёт работа над сокращением формата нескольких этапов. Смены формата не избежать. Но мы сможем посмотреть на практике, что будет лучше — двухдневный или трёхдневный гоночный уик-энд. Если что-то пойдёт не так, поймём, что нам это не будет нужно в будущем», — приводят слова Гюнтера Штайнера F1i и GPFans.
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