Штайнер сообщил, что некоторые Гран-при в 2020 году пройдут в двухдневном формате

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что рабочая группа Формулы-1 работает над сокращением программ гоночных уик-эндов нескольких Гран-при в 2020 году.



«Не стоит даже обсуждать возможность отмены сезона. Это неправильно. Стоит один раз сказать об отмене, и эта тема уже никуда не уйдёт, нужно надеяться на улучшение ситуации, на готовность продолжать борьбу, когда все вернутся к нормальной жизни.



Сейчас идёт работа над сокращением формата нескольких этапов. Смены формата не избежать. Но мы сможем посмотреть на практике, что будет лучше — двухдневный или трёхдневный гоночный уик-энд. Если что-то пойдёт не так, поймём, что нам это не будет нужно в будущем», — приводят слова Гюнтера Штайнера F1i и GPFans.