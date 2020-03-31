Ферстаппен выиграл очередные две гонки виртуального турнира Real Racers Never Quit

В виртуальной серии Real Racers Never Quit состоялся четвёртый этап. Гонщики соревновались на трассе «Роад Америка», управляя машинами Формулы-3 образца 2017 года. Оба заезда завершились победами пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Перед началом этапа пилот из Нидерландов в общем зачёте опережал ближайшего преследователя Кевина ван дер Линде на 78 очков.



Первую гонку Ферстаппен, стартовавший с поула, выиграл практически без борьбы. Второе место занял стал Кевин ван дер Линде. Замкнул виртуальный подиум пилот «Макларена» Ландо Норрис.



Во второй гонке у Ферстаппена была ожесточённая борьба с Даниэлем Хункадельей. Испанец взял поул и долгое время сражался на трассе с Максом. В одном из эпизодов пилот «Ред Булл» выдавил своего оппонента на траву и смог довести гонку до победы. Позже оба пилота признали этот момент гоночным инцидентом. Хункаделья смог в итоге вернуться и финишировал вторым. Третьим стал Кевин Ван дер Линде.

Видео доступно на странице Team Redline в «Твиттере».

На четвёртом этапе к выступающим пилотам присоединился чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон. Однако его дебют в виртуальных гонках вышел весьма неудачным. В первом заезде он проехал лишь два круга, а во втором – не стартовал.



Ферстаппен теперь в общем зачёте опережает Кевина ван дер Линде на 118 очков. Впереди ещё два этапа, следующий пройдёт 1 апреля.