Из-за карантина парикмахером Хорнера стала его жена Джери Холлиуэлл

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер опубликовал фото, на котором показал, как обходится без посещения парикмахерской во время карантина из-за коронавируса. Поправить причёску он попросил свою супругу, экс-участницу группы Spice Girls Джери Холлиуэлл. Правда, уже в процессе он скептически отнёсся к этой идее.
«Не думаю, что это была удачная затея», — написал глава «Ред Булл» в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Фото: Инстаграм Кристиана Хорнера
Напомним, первые семь гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса. Этап в Монреале значится восьмым в календаре.
Ранее исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что серия по-прежнему рассчитывает провести 15-18 гонок в сезоне-2020.
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