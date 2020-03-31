Введение нового регламента Формулы-1 может быть отложено до 2023 года

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команды Формулы-1 рассматривают вариант с переносом внедрения нового регламента на 2023 год.

«Мы обсуждаем дальнейший перенос внедрения нового регламента. На наш взгляд, было бы совершенно безответственно брать на себя подобное бремя расходов на 2021 год, которое будет связано с развитием болида.

У нас есть относительное согласие по этому поводу, но нужно, чтобы всё было ратифицировано ФИА и перенесено на 2023 год. Сейчас самое важное для Формулы-1 — стабильность. Очевидно, что новый регламент приведёт к росту расходов. Необходимо снизить затраты и заморозить максимально возможное количество компонентов машины», — приводит слова Хорнера BBC.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Формуле-1 уже согласовали переход на новый регламент на 2022 год.