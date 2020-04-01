19 лет назад братья Шумахеры установили уникальное достижение

31 марта 2001 года в Бразилии состоялась квалификация Гран-при Бразилии. По её итогам поул завоевал Михаэль Шумахер, а второе место досталось его младшему брату Ральфу. Таким образом, Шумахеры стали первыми в истории братьями, когда-либо занимавшими первый ряд на стартовой решётке.

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира. Такое количество титулов до сих пор не покорялось больше никому. Немец обладатель целого ряда рекордов Формулы-1. Он завершил карьеру в 2012 году.

Его брат Ральф добился гораздо меньших успехов. Всего за карьеру он добился шести побед и 27 раз завоёвывал подиум. Лучшим результатом по итогам сезонов было два четвёртых места.

Сыновья братьев Шумахеров также занимаются автоспортом. Сын Михаэля, Мик, выступает в Формуле-2, а сын Ральфа, Дэвид — в Формуле-4.