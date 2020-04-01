Феттель: звание самого молодого чемпиона мира в истории не имеет значения

Немецкий пилот «Феррари» четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что звание самого молодого чемпиона мира не имеет значения. Макс Ферстаппен имеет шансы отнять это звание у Себастьяна Феттеля, если выиграет титул в 2020 году.
«Я думаю, что звание самого молодого чемпиона мира в истории не имеет значения. Для меня было самым главным просто выиграть чемпионат.
Мне нравится пилотировать болид. Я перепробовал много вещей, но не нашёл ничего такого, что давало бы мне столько, сколько даёт то, что я надеваю шлем, сажусь в машину и пытаюсь достичь вершин.
За рулём болида Формулы-1 есть ощущение, что вы хотите повторить это снова и снова. Я не уверен, что улыбаюсь, но чувствую улыбку на своём лице, когда я за рулём машины Формулы-1», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPBlog.
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