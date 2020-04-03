Норрис потроллил Ферстаппена, Риккардо и Расселла

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выполнил взятое на себя обязательство и постригся в прямом эфире. Но перед этим он решил показать подписчикам своего Twich-канала навыки владения фотошопом. Ландо воспользовался редактором, чтобы сделать коллажи из снимков Макса Ферстаппена, Даниэля Риккардо и Джорджа Расселла.



Фотографию лица Риккардо он поместил в сердцевину авокадо. Это отсылка к забавному эпизоду из прошлого сезона. Тогда один из болельщиков назвал пилота «Рено» Даниэль Авокадо.

Максу с помощью редактора Ландо пририсовал маску и усы, сделав из него бандита.

В случае с Джорджем пилот «Макларена» не сильно фантазировал и обыграл его фамилию. Норрис прикрепил портрет британца к телу собаки породы джек-рассел-терьер.