Сайнс: Норрис и Ферстаппен просто знают все трюки в виртуальных гонках

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший выразил мнение, что его напарник Ландо Норрис и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен знают все нюансы симрейсинга, поэтому более успешны в виртуальных гонках, чем другие.



«Макс и Ландо знают все возможные трюки в симрейсинге. Они часто развлекаются в виртуальных гонках. Я же лишь иногда проезжаю несколько кругов. И до того, чтобы выучить все эти хитрости, мне ещё далеко. Речь идёт о поведении машины, о том, как её нужно настроить. Там немного другая техника торможения. На это всё нужна уйма времени», — приводит слова Сайнса GPblog.



Ещё один испанский пилот Фернандо Алонсо подтвердил слова соотечественника, отметив, что у Карлоса не будет никаких шансов в виртуальных гонках против Норриса и Ферстаппена.