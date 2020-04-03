Экклстоун, который готовится стать отцом в 89 лет, может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Вчера, 2 апреля, стало известно, что экс-глава глава Формулы-1, 89-летний Берни Экклстоун готовится стать отцом в четвёртый раз. Почётный президент Ф-1 ожидает рождения сына.

Новость вызвала большой резонанс, и в СМИ упомянули, что Экклстоун может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

На сегодняшний день старшей дочери Экклстоуна 65 лет. Таким образом, разница между старшим и младшим ребёнком Берни составит 65 лет.

Рекордная разница между детьми, рождёнными от одной матери, составляет 41 год. Максимальная разница между детьми, рождёнными от одного отца, но разных матерей составляет 64 года, таким образом, у Экклстоуна есть шанс войти в Книгу рекордов по этому показателю. Кроме того экс-глава Формулы-1 войдёт в топ-10 самых возрастных отцов мира за всю историю, сообщает Grandprix247.