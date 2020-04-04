Коронель — об идее заразить Квята коронавирусом: мне нравится Марко, он мыслит иначе

Пилот турингового чемпионата WTCR и эксперт голландского телевидения Том Коронель поделился мнением о заявлении Хельмута Марко о намеренном заражении пилотов «Ред Булл» и «Альфа Таури» коронавирусом.



«Мне он нравится, у него другое мышление. Заявления, которые он делает, встряхивают других. Он просто думает иначе. Он принимает решения», — приводит слова Тома Коронеля Ziggo Sport.



«Он думает иначе, но это долгий путь. Я не думаю, что стоит удивляться тому, что это не было воспринято положительно», — добавил Роберт Дорнбосс.



Ранее Марко рассказал, что предлагал устроить перед началом сезона совместный лагерь для всех пилотов программы, включая Макса Ферстаппена, Александера Албона, Пьера Гасли, Даниила Квята. При этом он отметил, что если бы гонщики там заразились коронавирусом, то это пошло бы им на пользу.