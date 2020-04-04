Дорнбос — о Риккардо: роль второго пилота в «Ред Булл» лучше, чем статус лидера «Рено»

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мнением о карьере гонщика «Рено» Даниэля Риккардо. Нидерландец считает, что тот уже задумывается о том, чтобы покинуть французскую команду.

«Он в неудобном положении. Сейчас начался его второй год по контракту с „Рено“. С учётом того, что сезон будет сокращён, что он может решить? Будет ли он продолжать работу с заводской командой или попробует устроиться в другом коллективе?

Роль второго пилота в «Ред Булл» в десять раз лучше, чем статус первого номера в «Рено». В конце концов, всем хочется завоёвывать подиумы и побеждать. Но он не вернётся в «Ред Булл» в обозримом будущем, вместе с тем он может стать кандидатом на место в «Феррари», — приводит слова Дорнбоса GPblog.