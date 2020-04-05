Норрис — о добровольном сокращении зарплаты: это было лучшее решение

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что заставило его пойти на добровольное сокращение зарплаты во время пандемии коронавируса. По словам британца, это было лучшее решение.

«Это было лучшим решением для всех нас, включая меня. Нам необходимо было принять меры, чтобы по возвращению к привычному образу жизни все были при деле. Это сложный период для пилотов, персонала и всей Формулы-1. Но мы не должны забывать о людях, которые сражаются за нас, работают в выходные дни и выстраивают всю Формулу-1.

Конечно, все разочарованы тем, что вместо работы над машиной мы сидим дома. Но это лучшее, что мы можем сделать для защиты людей", — приводит слова Норриса Nextgen-Auto.

Напомним, ранее стало известно, что часть сотрудников «Макларена» временно лишилась работы.