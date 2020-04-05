В MotoGP будут рады, если смогут провести 10 гонок в 2020 году

Генеральный директор MotoGP Кармело Эспелета считает, что для серии будет успехом проведение хотя бы десяти этапов в 2020 году.



«Я буду очень рад, если мы в этом году сможем провести хотя бы десять этапов. Сейчас людям совершенно не до гонок. Если мы проведём хотя бы столько этапов, то это станет хорошим знаком.



При худшем раскладе сезон может не состояться. Такое не приснится даже в страшном сне. Хорошо, что ещё есть время. Я надеюсь, что до отмены всех гонок в итоге не дойдёт. Это будет означать, что ситуация в мире ухудшилась», — приводит слова Кармело Эспелеты Motorsport-Total.



Ранее в серии уже шесть раз откладывали старт сезона. В настоящее время первая гонка в календаре чемпионата — Гран-при Италии, который должен состояться 31 мая.