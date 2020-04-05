Подготовка к Гран-при России продолжается, несмотря на пандемию коронавируса

Организаторы Гран-при России продолжают подготовку к этапу Формулы-1, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил промоутер российского этапа чемпионата в Сочи Алексей Титов.



«Росгонки» в настоящее время активно готовятся к седьмому в истории страны Гран-при Формулы-1. Мы тщательно следим за развитием событий с пандемией коронавируса, прислушиваемся к рекомендациям и указаниям государственных органов и экспертов, а также находимся в постоянном контакте с представителями Формулы-1. Автодром сейчас закрыт, на объекте находятся только дежурные бригады службы эксплуатации, все остальные сотрудники — на удалёнке. Но мы пока продолжаем готовиться к Гран-при", — приводит слова Алексея Титова ТАСС.



Напомним, ранее была отменена гонка в Монако, а этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане перенесены на неопределённый срок.