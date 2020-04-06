Монтаньи: чем меньше гонок, тем ценнее становятся очки в чемпионате
Бывший гонщик Формулы-1 Франк Монтаньи поделился мнением о возможном сокращении количества гонок в сезоне-2020 Формулы-1. Монтаньи считает, что благодаря этому сезон может получиться более интересным.
«По правде говоря, чем меньше гонок, тем ценнее становятся очки в чемпионате. Если в нынешнем сезоне будет всего 15 этапов, то пилотам не нужно будет так сильно беречь двигатели, детали болидов, шины. Будет очень интересно, потому что пилоты смогут атаковать в полную силу. Так что, даже если будет всего восемь гонок, то я буду только за», — приводит слова Франка Монтаьи Cana Plus.
Напомнимранее была отменена гонка в Монако, а этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане перенесены на неопределённый срок.
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