Монтаньи: чем меньше гонок, тем ценнее становятся очки в чемпионате

Бывший гонщик Формулы-1 Франк Монтаньи поделился мнением о возможном сокращении количества гонок в сезоне-2020 Формулы-1. Монтаньи считает, что благодаря этому сезон может получиться более интересным.



«По правде говоря, чем меньше гонок, тем ценнее становятся очки в чемпионате. Если в нынешнем сезоне будет всего 15 этапов, то пилотам не нужно будет так сильно беречь двигатели, детали болидов, шины. Будет очень интересно, потому что пилоты смогут атаковать в полную силу. Так что, даже если будет всего восемь гонок, то я буду только за», — приводит слова Франка Монтаьи Cana Plus.



Напомнимранее была отменена гонка в Монако, а этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане перенесены на неопределённый срок.