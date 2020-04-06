Леклер признался, что старался избежать гнева подруги после победы в виртуальном Гран-при

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, который стал победителем виртуального Гран-при Австралии, подвёл итоги своего дебюта в симрейсинге, а также рассказал, почему после триумфа был сдержан в эмоциях.



«Это была действительно сложная гонка. Я жутко вспотел. Концентрация была на пределе. Но заезд получился поистине классным. Я приобрёл симулятор 8 дней назад и потратил довольно много времени, чтобы погрузиться в него. На практику уходило по меньшей мере пять часов в сутки.

Почему я не праздновал победу? Мне пришлось вести себя тихо. Это всё из-за моей девушки. Не хотел нарваться на её гнев. Она работает, да и соседи предпочитают тишину в это время. Думаю, если бы я орал, они не были бы счастливы», — приводит слова Леклера Planet F1.