Кубица сравнил ситуацию с пандемией со своей аварией в ралли в 2011 году

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица призвал болельщиков не терять бодрость духа из-за пандемии коронавируса. Он полагает, что всем нужно адаптироваться к новым условиям, как сделал сам поляк после своей аварии в ралли в 2011 году.



«После аварии в 2011 году у меня был очень сложный период. Но тогда я знал, с чем борюсь. Сегодня же мы не видим нашего противника. Всем, кто сейчас находится дома, стоит подумать о других людях, которым сейчас хуже.

Нужно признать, что в ближайшее время не удастся сделать всё, что запланировано. Нужно ставить цели и решать задачи постепенно. В 2011 году мне пришлось смириться с ситуацией, но я не сдавался. Через семь-восемь лет я смог вернуться и быстро адаптировался. Этот период в моей жизни показывает, что нельзя ничто воспринимать как данность. Чтобы что-то изменилось, не требуется много времени. Нужно не сдаваться и двигаться дальше», — приводит слова Кубицы GrandPX.news со ссылкой на Sky Italia.