Албон красиво обогнал Баттона в виртуальном Гран-при, но затем глупо ошибся. Видео

Одним из самых красивых моментов виртуального Гран-при Австралии, который состоялся 5 апреля, стала борьба между пилотом «Ред Булл» Александером Албоном и бывшим чемпионом мира Формулы-1 Дженсоном Баттоном на «Макларене». Пресс-служба Формулы-1 опубликовала запись этого противостояния.



«Легенда Ф-1 сражается с нынешней суперзвездой», — так подписали видео в пресс-службе.

Видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Победу на виртуальном Гран-при Австралии одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место по итогам гонки досталось Кристиану Лундгору на «Рено», третьим стал гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Младший брат Шарля Леклера Артур финишировал четвёртым. Пятым стал пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Шестым — Албон. Баттон закончил виртуальный Гран-при на 11-м месте.