«Макларен» отправил сотрудников в отпуск, зарплаты им частично возместит государство

Потери команд «Формулы-1» от отмены и переноса стартовых гонок сезона из-за пандемии коронавируса оцениваются в 30-70 миллионов долларов. Из-за этого «Макларен» стал первым коллективом, который отправил своих сотрудников в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.



«Макларен» стал первой британской командой, воспользовавшейся поддержкой со стороны властей. Сотрудники отправленные в неоплачиваемый отпуск поучат компенсацию от государства до 2500 фунтов (3078 долларов). Теперь аналогичные меры рассматривают «Хаас» и «Рейсинг Пойнт».



Напомним, сегодня, 6 апреля команды, представители ФИА и боссы Формулы-1 обсудят возможность снижения потолка расходов. Топ-коллективы хотят, чтобы сумма была зафиксирована на отметке в $ 150 млн. Небольшие же команды хотят сократить её до $ 100 млн.