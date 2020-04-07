Лимит бюджетов в Ф-1 уменьшат, новый техрегламент не станут откладывать до 2023-го

6 апреля боссы Формулы-1, ФИА и руководители команд провели встречу, посвящённую преодолению последствий коронавируса, сообщает BBC.
Главным вопросом было сокращение расходов команд, которые в нынешней ситуации терпят колоссальные убытки. В результате было решено уменьшить лимит бюджетов на 2021 год до 150 млн фунтов. Сокращение лимитов в следующем году было оговорено ещё в ходе минувшего, но тогда все участники переговоров сошлись на сумме в 175 млн.
Подчёркивается, что этот вопрос закрыт ещё не до конца. Возможно, не клиентские команды получат немного больший лимит бюджетов. Эту проблему подняли представители «Феррари», отметившие, что разработка всевозможных деталей и компонентов обходится производителям дороже, чем просто их покупка.
Кроме того, был рассмотрен вопрос переноса внедрения нового технического регламента на 2023 год. Ранее подобную инициативу высказывали в «Ред Булл». Тем не менее, руководитель ФИА Жан Тотд не считает это целесообразным ходом. В итоге, к этой теме договорились вернуться летом.
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