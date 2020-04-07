Первый Гран-при сезона, вероятнее всего, пройдёт в июле и без зрителей

6 апреля руководство ФИА, Liberty Media и команд обсудили ориентировочные сроки старта нового сезона Формулы-1. Как и ожидалось, Гран-при Канады, вероятнее всего, не станет первым этапом чемпионата. Об этом пока не объявлено официально, но боссы серии сходятся во мнении, что дебютная гонка 2020 года состоится в Сильверстоуне на Гран-при Великобритании, сообщает BBC.
В Формуле-1 изучают вопрос с возможностью проведения нескольких этапов чемпионата без зрителей. Вероятнее всего, они будут организованы ещё до того, как в Европе начнут снимать всевозможные ограничения, связанные с карантином. При помощи этого плана в Ф-1 надеются провести несколько Гран-при в июле и в августе.
Подчёркивается, что старт сезона в Великобритании целесообразен и с точки зрения логистики. 7 из 10 команд Формулы-1 базируются на Туманном Альбионе.
Согласно календарю чемпионата, этап в Сильверстоуне намечен на 17 — 19 июля.
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