Первый Гран-при сезона, вероятнее всего, пройдёт в июле и без зрителей

6 апреля руководство ФИА, Liberty Media и команд обсудили ориентировочные сроки старта нового сезона Формулы-1. Как и ожидалось, Гран-при Канады, вероятнее всего, не станет первым этапом чемпионата. Об этом пока не объявлено официально, но боссы серии сходятся во мнении, что дебютная гонка 2020 года состоится в Сильверстоуне на Гран-при Великобритании, сообщает BBC.

В Формуле-1 изучают вопрос с возможностью проведения нескольких этапов чемпионата без зрителей. Вероятнее всего, они будут организованы ещё до того, как в Европе начнут снимать всевозможные ограничения, связанные с карантином. При помощи этого плана в Ф-1 надеются провести несколько Гран-при в июле и в августе.

Подчёркивается, что старт сезона в Великобритании целесообразен и с точки зрения логистики. 7 из 10 команд Формулы-1 базируются на Туманном Альбионе.

Согласно календарю чемпионата, этап в Сильверстоуне намечен на 17 — 19 июля.