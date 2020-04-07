Топ-менеджеры и руководство Ф-1 приняли решение сократить собственные зарплаты на 20%

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри принял решение сократить собственную заработную плату на 20% в качестве меры экономии в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
На минувшей неделе руководство Формулы-1 отправило в неоплачиваемый отпуск около 500 сотрудников. Кроме Кэри, чей размер зарплаты не называется, на 20-процентное сокращение выплат согласились спортивный директор Формулы-1 Росс Браун и ещё 15 топ-менеджеров. Данная мера будет действовать на протяжении двух месяцев.
Формула-1, которая не смогла начать сезон из-за пандемии, понесла большой финансовый удар за последние два месяца. Её акции на Nasdaq упали до $ 19,97 на прошлой неделе. С тех пор, когда руководство начало принимать антикризисные меры, цена стабилизировалась на отметке в $ 21,67.
Первые семь гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены. Этап в Монреале значится восьмым в календаре. Однако эксперты скептически оценивают возможность провести первую гонку сезона именно в Канаде.
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