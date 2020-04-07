Гасли прокомментировал слова Экклстоуна о седьмом титуле Хэмилтона в 2020 году

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал слова бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, который заявил, что проведение сокращённого сезона в 2020 году практически обеспечит титул гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.



«Вам лучше спросить об этом самого Льюиса. Но, конечно, я считаю, что у Хэмилтона достаточно таланта и опыта, чтобы выиграть седьмой титул», — приводит слова Гасли GrandPX.news.



Кроме того, пилот «Альфа Таури» выразил надежду, что первым Гран-при в этом сезоне станет домашний для него этап во Франции.



«Мне хочется, чтобы сезон 2020 года начался как можно скорее. Пока первым значится Гран-при Канады, но если и его перенесут, тогда стартовая гонка может пройти во Франции. Было бы здорово начать сезон дома, перед родными болельщиками. Скрещу пальцы, чтобы было именно так.

На самом деле, сейчас сложно что-то предсказать. ситуация слишком быстро меняется. Но я очень надеюсь, что сезон начнётся на автодроме имени Поля Рикара. Это будет действительно здорово!» — добавил Гасли.