Норрис: «Сильверстоуну» не нужны глобальные изменения для гонки в обратной конфигурации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о возможном проведении гонок Формулы-1 на «Сильверстоуне» в обратной конфигурации.
«Я об этом думал и видел запись круга в обратном направлении. Трасса воспринимается иначе, и, кажется, проехать по ней в такой конфигурации довольно сложно. Надо тоже попробовать на симуляторе. Относительно обгонов я пока не уверен, но будет здорово.
Если в этом году пройдёт дополнительная гонка в Великобритании, это будет хорошо для «Макларена» и для меня. Думаю, это понравится нашим болельщикам. Так что я за, это отличная возможность.
Что касается других автодромов – не думаю, что на всех можно проводить гонки в обратной конфигурации. Некоторые из них спроектированы так, что не подразумевают создания дополнительных зон безопасности, который потребуются в этом случае. Если говорить о «Сильверстоуне», то, возможно, нужно будет что-то сделать. Но изменения не будут глобальными. Ширина позволяет это воплотить. А вот на многих других трассах это сделать нельзя», – приводит слова Норриса.
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