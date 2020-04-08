Франц Тост: отмена сезона приведёт Формулу-1 к экономической катастрофе

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, какие убытки несёт его команда из-за отсутствия гонок. При этом он отметил, что полная отмена сезона станет экономической катастрофой для Формулы-1.
«Если мы начнём проводить гонки в июне, то сможем, условно, отделаться синяками. В противном случае ситуация станет критической. Наши убытки от отмены каждого из этапов составляют от 1,5 до 2 миллионов. Если в течение года не будет гонок, это, очевидно, будет означать экономическую катастрофу.
Только Liberty Media может дать нам отправную точку. Они несут ответственность за деньги спонсоров, продажу телевизионных прав и так далее», — приводит слова Тоста Wheels 24.
Напомним, ранее стало известно, что Гран-при Канады был отложен на неопределённый срок. Пока неизвестно, где и когда стартует сезон Формулы-1 2020 года.
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