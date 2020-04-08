«Феррари» не позволила ФИА огласить детали сделки по моторам, пригрозив санкциями

Президент ФИА Жан Тодт поделился своими мыслями о ситуации, сложившейся вокруг дела о моторах «Феррари» образца 2019 года. Напомним, ФИА проводила расследование относительно легальности силовых установок итальянской команды. В феврале 2020 года было объявлено, что стороны пришли к соглашению, но его суть не раскрывалась.

Это вызвало бурные протесты большинства команд. Из-за пандемии коронавируса тема ушла на второй план, но с возобновлением чемпионата вновь может приобрести актуальность.

«Если вы спросите меня, то могу сказать, что с удовольствием раскрыл бы вам все детали, но в «Феррари» были против этого. Они бы применили к нам санкции, но не могу сказать, какие именно. Как бы то ни было, ясно, что мы не могли ничего рассказать.

Вместе с тем мы чувствовали, что будет неправильно скрыть обсуждение проблемы моторов «Феррари». Мы применили некоторые санкции по причине того, что кое-какие действия команды были нелегальными.



Откровенно говоря, всё просто, это всё очень просто. Мы приложили много усилий, чтобы сделать наши заключения. Но наши технические специалисты сказали, что они вряд ли смогут продемонстрировать то, что будет свидетельствовать о нелегальности моторов «Феррари», — приводит слова Тодта Autosport.