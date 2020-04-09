Р. Браун: если сезон Формулы-1 стартует в июле, сможем провести 18-19 этапов

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун не исключает, что невзирая на многочисленные переносы этапов, в сезоне всё же может состояться 18-19 Гран-при.

«На наш взгляд, вариант со стартом сезона в Европе наиболее приемлемый. Скорее всего, он пройдёт без зрителей. Мы можем создать закрытую среду. Команды будут прибывать на чартерных рейсах, мы будем сопровождать их до автодромов, проводить тесты. Нам нужно быть уверенными в том, что никто не подвержен риску.

У нас получатся гонки без зрителей, но это лучше, чем быть без гонок вообще. Мы обязаны помнить, что миллионы зрителей следят за спортом из дома. Сейчас они в изоляции и проведение гонок станет для них огромным бонусом в этот сложный период.



Мы изучили всю логистику и полагаем, что сможем провести 18-19 гонок. Если мы начнём сезон в июле, то у нас получится это сделать. Конечно, это будет непросто. Нас будут ждать три уик-энда подряд, а потом недельный перерыв, затем снова три гоночных уик-энда.

Для проведения чемпионата регламент требует восемь гонок. Мы будем способны провести такое количество, даже если начнём его в октябре, так что именно эта дата будет точкой не возврата", — приводит слова Брауна Sky Sports.