«Рено» отправил большинство сотрудников в неоплачиваемый отпуск до июня

Команда Формулы-1 «Рено» объявила о сокращении активности на заводах в Вири-Шатийоне и Энстоуне. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В Вири-Шатийоне «Рено» принял решение использовать график неполного рабочего времени с 6 апреля на предварительный период 12 недель. В зависимости от ситуации этот период будет сокращён или продлён.
Что касается Энстоуна, то здесь «Рено» отправил большую часть сотрудников в отпуск в период с 1 апреля по 31 мая. В зависимости от ситуации это решение также может быть пересмотрено. Компенсации от правительства Великобритании позволят гарантировать всем членам команды как минимум 80 процентов от фактической зарплаты. Заработная плата активного персонала, в том числе руководящего состава, будет снижена на те же 20 процентов.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.
- 10 апреля 2020
-
20:55
-
20:02
-
18:54
-
17:31
-
16:55
-
16:42
-
16:00
-
15:30
-
13:31
-
13:12
-
11:59
-
10:25
-
10:04
-
01:09
-
00:13
- 9 апреля 2020
-
22:57
-
21:59
-
20:46
-
19:11
-
17:44
-
15:16
-
14:56
-
13:56
-
13:23
-
11:55
-
11:30
-
10:28
-
09:00
-
01:14
-
01:04
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:06