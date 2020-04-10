«Рено» отправил большинство сотрудников в неоплачиваемый отпуск до июня

Команда Формулы-1 «Рено» объявила о сокращении активности на заводах в Вири-Шатийоне и Энстоуне. Об этом сообщает пресс-служба команды.



В Вири-Шатийоне «Рено» принял решение использовать график неполного рабочего времени с 6 апреля на предварительный период 12 недель. В зависимости от ситуации этот период будет сокращён или продлён.



Что касается Энстоуна, то здесь «Рено» отправил большую часть сотрудников в отпуск в период с 1 апреля по 31 мая. В зависимости от ситуации это решение также может быть пересмотрено. Компенсации от правительства Великобритании позволят гарантировать всем членам команды как минимум 80 процентов от фактической зарплаты. Заработная плата активного персонала, в том числе руководящего состава, будет снижена на те же 20 процентов.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.