Баррикелло: Хэмилтон лучше, чем Алонсо

Двукратный вице-чемпион мира Рубенс Баррикелло сравнил шестикратного обладателя титула пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. По его словам, у британца класс выше, чем у Алонсо.

«Думаю, Хэмилтон — более сильный пилот, чем Алонсо. Они сражались уже тогда, когда Льюис только начинал карьеру. Сегодня Хэмилтон лучше, чем Фернандо.

Алонсо мог стать лучшим, потому что его качества позволяют ему пилотировать хорошие машины в разном стиле. Но, когда перешёл в «Феррари», ему довелось перенести немало сложностей. Он немного растерялся, начал обсуждать много всего. Это были непонятные ситуации», — приводит слова Рубенса Баррикелло испанская редакция Motorsport.