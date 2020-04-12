Музыкант сыграл на виолончели звук десятицилиндрового мотора «Рено» Алонсо

Известный испанский виолончелист Даниэль Асебес сыграл на своём музыкальном инструменте мелодию звука десятицилиндрового двигателя болида «Рено» 2005 года, на котором его соотечественник Фернандо Алонсо завоевал чемпионский титул.
«31 день карантина. Я уже поверил в то, что звук мотора на болиде Алонсо — тоже музыка. Хуже того, я выучил эту мелодию. А вы тоже сходите с ума?», — написал Асебес в своём «твиттере».
Посмотреть видео можно в «твиттере» Даниэля Асебеса.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 12 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек. Умерло более 113 тыс. заразившихся, ещё около 400 тыс. выздоровело.
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