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Музыкант сыграл на виолончели звук десятицилиндрового мотора «Рено» Алонсо

Музыкант сыграл на виолончели звук десятицилиндрового мотора «Рено» Алонсо
Авто / Формула-1 0

Известный испанский виолончелист Даниэль Асебес сыграл на своём музыкальном инструменте мелодию звука десятицилиндрового двигателя болида «Рено» 2005 года, на котором его соотечественник Фернандо Алонсо завоевал чемпионский титул.

«31 день карантина. Я уже поверил в то, что звук мотора на болиде Алонсо — тоже музыка. Хуже того, я выучил эту мелодию. А вы тоже сходите с ума?», — написал Асебес в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Даниэля Асебеса.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 12 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек. Умерло более 113 тыс. заразившихся, ещё около 400 тыс. выздоровело.

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