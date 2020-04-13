Экклстоун посетовал, что гонки с участием Ферстаппена стали менее зрелищными
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Экклстоун уже говорил, что сделал бы Ферстаппена первым пилотом своей команды. На этот раз экс-глава Формулы-1 посетовал, что голландец стал реже совершать безумства.
«Когда впервые встретил Макса, у него ещё даже не было первых усов. Но я сразу заметил в нём нечто особенное. К сожалению, Макс встал взрослее, поэтому теперь гоняется уже не так зрелищно, как раньше. Он обязательно выиграет чемпионат мира, как и Шарль Леклер», — приводит слова Экклстоуна GPBlog.
Пока не известно, когда начнётся новый сезон. Из-за пандемии коронавируса практически во всём мире запрещены массовые мероприятия и соревнования.
Экклстоун: я бы заключил контракт с Ферстаппеном, будь у меня команда в Формуле-1
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