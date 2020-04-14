Экклстоун: нет причин, по которым Феттель не может стать семикратным чемпионом мира

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что пилот «Феррари», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель ещё не сказал последнего слова в профессиональном спорте. По его словам, немцу под силу повторить рекорд соотечественника Михаэля Шумахера и стать семикратным чемпионом мира.
«Феттель недооценён. Конкуренция и соперничество заложено у него в генах. Я знал это уже тогда, когда впервые его увидел перед свободной практикой на Гран-при Турции. Я видел это в его глазах. Формуле-1 нужен Феттель, который будет побеждать.
В прошлом сезоне у него был спад. Но нет никаких причин, по которым он не может стать семикратным чемпионом мира и сравняться с Михаэлем Шумахером. Как я уже говорил, люди недооценивают Себастьяна", — приводит слова Экклстоуна Planet F1.
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