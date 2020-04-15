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Глава Формулы-E предложил Формуле-1 установить лимит бюджетов в $ 75 млн

Глава Формулы-E предложил Формуле-1 установить лимит бюджетов в $ 75 млн
Авто / Формула-1 0

Глава Формулы-E Алехандро Агаг считает, что сложившаяся ныне ситуация в Формуле-1 может стать настоящим шансом для перезагрузки чемпионата. По словам функционера, командам стоит изучить вариант с введением лимит бюджетов в $ 75 млн.

«В целом, это может стать огромным шансом для автоспорта, а особенно для Формулы-1. Это большая возможность перестроить всю существующую структуру. Слышал, что обсуждается лимит в $ 125, но почему не снизить планку сразу до $ 75 млн? Это поможет получать доходы всем.

То, что договор согласия не подписан даже хорошо. В нём заключается то, что создаёт такой огромный разрыв между прибылью больших и маленьких команд. В нынешних обстоятельствах это можно изменит", — приводит слова функционера Motorsport-Total.

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