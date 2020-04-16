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Райкконен прочитал детям сказку на ночь. Видео

Райкконен прочитал детям сказку на ночь. Видео
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала трогательное видео, на котором пилот команды Кими Райкконен читает детям сказку на ночь.

Большинство пользователей отметили заботливость Кими. Однако нашлись и те, кто пошутил над манерой речи пилота. «Послушал шесть секунд и уже уснул», — написал один из болельщиков.

Видео доступно на странице «Альфа Ромео» в «Инстаграме».

Райкконен вместе с семьёй находится на самоизоляции на время пандемии коронавируса.

Райкконен дебютировал в Формуле-1 в 2001 году за рулём «Заубера» и заработал очки в первой же гонке. Результаты Кими произвели впечатление на владельца «Макларена» Рона Денниса, и он пригласил финского гонщика в свою команду. В 2006-м Райкконен заключил контракт с «Феррари». А через сезон выиграл титул чемпиона мира.

В декабре 2009-го гонщик принял решение покинуть Формулу-1 и перейти в WRC. Через три года Райкконен вернулся и провёл два сезона в составе «Лотуса». В сезоне-2014 Кими вновь перешёл в «Феррари», где выступал до конца прошлого сезона. Пока «Скудерия» не приняла решения заменить его на Шарля Леклера.

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